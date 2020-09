"What do we want?", fragt Jule Schrepfer. "Climate justice!” antworten Pfarrer Detlef Pötzl, Bildungsreferent Andy Fischer und Seelsorgebereichsrats-Vorsitzende Anne Neubauer im Chor. "When do we want it? " - "Now!" bringen sie lautstark ihre Forderung nach Klimagerechtigkeit (Climate justice) zum Ausdruck: Jule Schrepfer und ihr "Sprechchor" sitzen sich an diesem Mittwochnachmittag im Jugendamt der Erzdiözese, Dekanatsstelle Kronach, dem Büro von Andy Fischer, gegenüber. Immer wenn dieser das Signal für die Aufnahme gibt, spricht einer von ihnen einen Hörbeitrag rund um den Klimaschutz ein - in diesem Fall Jule Schrepfer zum Thema "Klimagerechtigkeit".

Beginnend mit einem kurzen biblischen Impuls, geht es zu interessanten Fakten und Gedanken über, abgerundet von coolen Mitmachaktionen. Die täglich neuen Podcasts können eine Woche lang ab dem kommenden Sonntag bis zum folgenden Sonntag abgehört werden. Anlass hierfür ist die in ganz Deutschland begangene "Faire Woche".

"Mit der Aktion wollen wir möglichst viele Menschen auf die Thematik aufmerksam machen", erklärt Andy Fischer. Der Bildungsreferent gehört dem Sachausschuss "Eine Welt" ebenso an wie die Vorsitzende des Seelsorgebereichsrats Frankenwald, Anne Neubauer, das Wickendorfer Kirchenverwaltungsmitglied Christof Krebs, die Tettauer Pfarrgemeinderätin Jule Schrepfer sowie der leitende Pfarrer des Seelsorgebereichs Frankenwald, Detlef Pötzl. "Eine Welt" ist einer von mehreren Sachausschüssen, die sich im Rahmen der Neugliederung bzw. Neustrukturierung der beiden katholischen Seelsorgebereiche Kronach und Frankenwald gegründet hat. Vom Seelsorgebereichsrat des Seelsorgebereichs Frankenwald ins Leben gerufen, möchte der Sachausschuss für Umweltschutz in der Kirche und Zuhause sensibilisieren. Bereits Anfang des Jahres - noch vor dem Corona-Lockdown - hatte sich das Team Gedanken über entsprechende Aktionen, Projekte und Aktivitäten gemacht. In diesem Zusammenhang entstand beispielsweise ein Flyer - mit Tipps, wie man durch eine überdachte Lebensweise in den Bereichen Ernährung, Energie, Mobilität, Kleidung und Müll seinen ganz persönlichen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten kann: Kleine Dinge, die aber - darin zeigt sich Andy Fischer sicher - in der Summe doch viel bewirken können.

Gut verständliche Beiträge

Dieses Ziel verfolgt auch der Podcast - mit vielen Ideen und Anregungen für einen bewussteren Umgang mit den Ressourcen der Natur. "Es gibt so viele Möglichkeiten. Beispielsweise könnte man die derzeitige Mehrwertsteuer-Senkung nutzen, um sich Energiesparlampen anzuschaffen", regt er an. Oder man testet das neue Mobilitätskonzept des Landkreises Kronach. Den Podcast habe man entwickelt, um damit möglichst viele Menschen zu erreichen, nachdem man durch Corona in den Bemühungen etwas ausgebremst worden sei. "Es muss keiner befürchten, dass es sich dabei um Texte von irgendwelchen schöngeistigen Akademikern handelt", betont der Bildungsreferent, dass die Beiträge gut verständlich seien.

Beginnend mit Sonntag, 13. September, mit Grundlagen und Einführung in das Thema, geht es an den Folgetagen weiter mit der Thematik Kohle, Klimagerechtigkeit, Erneuerbare Energien und Verkehrswende, Müll und Wälder, bevor man schließlich mit einem "Veganen Tag" sowie "Utopien für die Zukunft" das digitale Angebot beschließt. An jeden Tag gibt es tolle Aktionen, beispielsweise Tipps fürs Upcycling, Rezepte für eine vegane Ernährung oder auch Anregungen wie eine Stunde am Abend das Licht auszuschalten, bewusst durch den Wald zu gehen, seinen eigenen CO 2 -Fußabdruck zu berechnen, ein Musikvideo aufzunehmen sowie eine Müllsammelaktion zu starten und das Sammelergebnis in der Gruppe zu posten. Am letzten Aktionstag wird eine Online-Seite erstellt, auf die alle Teilnehmer eigene Utopien und Ideen zu Klimaschutz veröffentlichen können, selbstverständlich auch anonym.

"Zur Seelsorge gehört auch die Auseinandersetzung mit inhaltlichen Themen", bekundet Pfarrer Detlef Pötzl, der sich von der Aktion sehr angetan zeigt. Der Einsatz für eine gerechte Welt bzw. Klimagerechtigkeit sollte gerade uns Christen - im Sinne der Bewahrung der Schöpfung - auszeichnen. Der Sachausschuss "Eine Welt", der sich über neue Mitglieder sehr freuen würde, möchte durch Aktionen wie diese auch anderen Gemeinden Impulse und Anreize für eigene Projekte geben bzw. diese unterstützen, wenn dort womöglich noch etwas die Ideen fehlten. Die Bandbreite an Themen, um den Klimaschutz in den Vordergrund zu stellen, sei groß. "Vielleicht bringt die Corona-Krise die Menschen auch dazu, das eigene Verhalten zu überdenken", hofft er. Müsse man wirklich so viel in der Welt herumreisen? Könnte man nicht weiter - wie jetzt in Corona-Zeiten - verstärkt im Home-Office arbeiten für weniger Luftverschmutzung durch Autoabgase? Müsse man ständig so viel konsumieren oder könne man sich in manchen Dingen nicht mehr einschränken? Es gehe darum, aufzurütteln und die Menschen zum Nachdenken zu bewegen. Wenn das gelinge, dann habe man schon einiges erreicht. Passend zum Thema soll im Oktober ein Klima-Gottesdienst stattfinden.

Faire Woche

Den Termin der Aktionswoche habe man, so Jule Schrepfer, bewusst in die bundesweit begangene faire Woche "Fairer Handel und das Gute Leben" integriert, die heuer im Zeitraum 11. bis 25. September durchgeführt wird. Unter dem Motto "Fair statt mehr" dreht sich dabei alles um das 12. UN-Nachhaltigkeitsziel: "Nachhaltiger Konsum und Produktion" mit Fragestellungen wie "Was brauchen wir für ein gutes Leben?" oder "Was trägt der Faire Handel zum Wandel zu einer nachhaltigen Lebensweise bei?" "Da passt es doch ganz gut, auch mal wieder unseren Einen-Welt-Laden in Kronach aufzusuchen", winkt Andy Fischer gewaltig mit dem Zaunpfahl.

Das Vorbereitungsteam lädt alle Interessierten ein, sich aktiv an der Aktionswoche zu beteiligen.

Mitmachen

Mitmachen ist ganz einfach - entweder der Whatsapp-Gruppe beitreten oder dem Sachausschuss auf Instagram (einewelt_frankenwald) folgen. Infos zur Podcast-Woche sowie allgemein zum Sachausschuss gibt es hier

Hier werden auch alle Impulse gepostet - für alle, die weder Whatsapp noch Instagram haben. Besonders würde man sich über Rückmeldungen, Videos, Bilder etc. freuen, wobei selbstverständlich keine Handy-Nummern oder irgendwelche Daten abgespeichert werden.