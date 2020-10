Wenn sich ein Raumschiff in eine Knutschkugel verliebt - ihr Nachwuchs würde wohl genau so aussehen wie das Gefährt, das in diesen Tagen durch Kronachs Straßen rollt und die Blicke der Passanten auf sich zieht. Nachdem Corona auch dieses Projekt in den vergangenen Monaten verzögert hat, sind nun die autonom fahrenden Shuttlebusse auf ihrer vorgesehen Route (siehe Grafik) in der Innenstadt unterwegs.