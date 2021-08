Ein 58-Jähriger hat am Donnerstag (19. August 2021) versucht, einen Öltank in Teuschnitz zu entsorgen. In diesem befanden sich noch Reste eines Öl-Wassergemisches, wie die Polizeiinspektion Ludwigsstadt am Freitag (20. August 2021) berichtet.

Das Gemisch lief beim Entsorgen des Öltanks aus und gelang durch einen Schacht in den Fluss "Hasslach". Die Feuerwehr musste das Öl abbinden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet.

