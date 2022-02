Kronach vor 1 Stunde

Kultur

Rosenberg Festspiele 2022 finden statt - der Vorverkauf hat begonnen

Am Montag, 31. Januar, hat der Vorverkauf für die Rosenberg Festspiele 2022 in Kronach begonnen. In dieser Freilicht-Theater-Saison werden der Klassiker „Maria Stuart“, die Filmkomödie „SCHTONK!“ und das Familienangebot „Aschenputtel“ aufgeführt.