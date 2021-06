Die Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag (13.06.2021) zu einem Brandfall in die Fehnstraße in Kronach ausrücken. Ein Bewohner hatte bemerkt, wie auf dem Grundstück seines Nachbarn ein Pedelec zu brennen anfing.

Das Feuer hatte bereits auf das Terrasseninventar übergegriffen. Der aufmerksame Nachbar konnte das entstandene Feuer mit dem Inhalt einer Kiste Radler löschen und somit ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern.

Mit einer Kiste Radler das brennende Fahrrad gelöscht

Es entstand laut Polizeibericht dennoch ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Ursache für den Brand dürfte nach Einschätzung der Polizei der Akku des Fahrrades gewesen sein, welcher am Ladegerät angeschlossen war.

Vorschaubild: Symbolbild Cullan Smith/Unsplash