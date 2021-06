Aktuell werden übers Kronacher Impfzentrum wieder mehr Erstimpfungen angeboten. Dementsprechend gut sind die Chancen, vergleichsweise zeitnah einen Impftermin zu erhalten. Wer also geimpft werden möchte, aber noch nicht registriert ist, sollte dies schnellstmöglich nachholen. Eine Registrierung ist möglich über das zentrale Portal BayImco unter impfzentren.bayern.de. Das teilt das Landratsamt Kronach mit.

Wer im Impfzentrum seine abschließende Impfung für den vollständigen Impfschutz erhält, bekommt unmittelbar nach der Impfung ein sogenanntes Impfzertifikat ausgehändigt. Dieser Ausdruck enthält einen QR-Code, der für den digitalen Impfpass über ein Smartphone in die CovPass-App oder auch in die Corona-Warn-App eingelesen werden kann. Damit besteht die Möglichkeit, den Impfnachweis an erforderlichen Stellen bequem digital zu erbringen, ohne sonstige Impfunterlagen in analoger Form vorhalten zu müssen. Um Missverständnissen vorzubeugen: Der für den digitalen Impfpass erforderliche und auf dem Impfzertifikat vermerkte QR-Code entspricht nicht dem QR-Code, der auf den Bescheinigungen für Erst- oder Zweiimpfung zu sehen ist.

Wer ein solches Impfzertifikat nicht erhalten hat und im zentralen Regierungsportal BayImco über einen Account verfügt, kann nun über seine Zugangsdaten den für den digitalen Impfpass erforderlichen QR-Code selbst generieren. Alternativ besteht – auch für alle anderen vollständig Geimpften – die kostenlose Möglichkeit, sich in den Apotheken das mit dem QR-Code versehene Impfzertifikat ausstellen zu lassen. Dafür muss man lediglich seine Impfbescheinigung oder den gelben Impfpass sowie seinen Ausweis vorlegen. Welche Apotheken im Landkreis Kronach diesen Service anbieten, kann im Internet unter www.mein-apothekenmanager.de abgerufen werden. Sofern die erforderlichen Unterlagen nicht mehr vorliegen, kann das Impfzertifikat auch über das Kronacher Impfzentrum (Telefon 09261/678666) ausgestellt werden.