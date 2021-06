Kronach vor 1 Stunde

Corona

Gesunkene Inzidenz: Helios-Frankenwaldklinik lockert Besuchszeiten

Aufgrund der weiter sinkenden Inzidenzen in der Region werden die Besuchszeiten in der Helios-Frankenwaldklinik in Kronach ab Montag gelockert. Besuche sind nun nicht mehr auf eine Rahmenbesuchszeit und eine maximale Länge beschränkt.