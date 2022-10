Kronach vor 38 Minuten

Brand

"Große Rauchwolke" alarmiert Einsatzkräfte: Feuer richtet enormen Schaden an

In Kronach ist der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Obwohl die Feuerwehr so schnell wie möglich eingriff, ist der Schaden an dem Gebäude groß.