Am Sonntagmorgen (12. März 2023) musste die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in Johannisthal im Kreis Kronach ausrücken, berichtet die Polizei Kronach.

Der Vollbrand einer Küchenzeile habe zwar schnell gelöscht werden können, allerdings habe sich ein Mann schwer verletzt.

Schwerer Brand im Kreis Kronach: Hausbesitzer (34) verletzt sich bei Löschversuchen

Der 34-jährige Hausbesitzer habe bei Löschversuchen schwere Handverletzungen erlitten und musste per Luftrettung in eine Spezialklinik geflogen werden, so die Polizei.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache ergaben, dass wohl der zweijährige Sohn der Familie die Herdplatte "in spielerischer Absicht" einschaltete und daraufhin ein dort stehendes elektronisches Gerät in Brand geriet, was schließlich den Küchenbrand in Johannistal verursachte, heißt es weiter im Bericht der Polizei. Der entstandene Sachschaden werde auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © ulleo / Pixabay