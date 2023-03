Während der Marktgemeinderatssitzung im oberfränkischen Marktrodach (Landkreis Kronach) ist es am Mittwochabend (8. März 2023) zu einem tragischen Vorfall gekommen: Kurz nach seiner Rede über eine anstehende Baumaßnahme brach Gemeinderat Hubert Bähr (ÜWG/FW) unvermittelt zusammen. Er verstarb noch an Ort und Stelle in der mit rund 300 Menschen gut besuchten Rodachtalhalle.

Aufseiten der Gemeinde herrscht tiefe Trauer. "Über die Parteigrenzen hinweg war er ein sympathischer Mensch, sehr idealistisch und immer engagiert", berichtet Bürgermeister Norbert Gräbner am Freitag im Gespräch mit inFranken.de. Er musste die Tragödie unmittelbar miterleben. "Ich habe direkt daneben gestanden." Nach Bährs Ausführungen habe er seinem Kollegen seinen Respekt gezollt, erzählt Gräbner. "Ich habe ihn noch gelobt für seine sehr schönen und sachlichen Worte." Kurz darauf sei der Gemeinderat auf seinem Stuhl plötzlich nach vornüber zusammengesackt. "Sein Nebenmann hat gleich gerufen: Er atmet nicht mehr."

Marktrodach trauert um Hubert Bähr: Bürgermeister nimmt Abschied von Weggefährten - "Werden ihn sehr vermissen"

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche mit einem Defibrillator konnte Bährs Leben nicht mehr gerettet werden. "Es waren auch ein Arzt, Rettungssanitäter und Kräfte der Wasserwacht im Raum", erklärt der Bürgermeister. Doch auch sie konnten den Tod des Kommunalpolitikers nicht verhindern. "Es war leider zu spät", sagt Gräbner. "Es ist sehr traurig."

Bürgermeister Norbert Gräbner (l.) und Hubert Bähr bei dessen erneuter Vereidigung als Marktrodacher Gemeinderat im Jahr 2022. Norbert Gräbner / Markt Marktrodach +1 Bild

Hubert Bähr gehörte von 2014 bis 2020 dem Marktrodacher Gemeinderat an - zunächst für die CSU, dann bei der Überparteilichen Wählergemeinschaft (ÜWG). 2022 wurde er erneut Mitglied des Gremiums. Bei der ÜWG fand auch Gräbner nach seinem SPD-Austritt eine neue politische Heimat. Doch auch darüber hinaus verband Gräbner und Bähr laut Schilderung des Bürgermeisters eine lange gemeinsame Vergangenheit.

"Ich bin jetzt seit 26 Jahren Bürgermeister, kenne Hubert aber schon seit meiner Jugend. Er hatte erst am 2. Januar seinen 70. Geburtstag gefeiert", berichtet Gräbner merklich bewegt. "Er war mit Leib und Seele Gemeinderat und ist in seiner Arbeit aufgegangen. Wir werden ihn sicher sehr vermissen", hält der Rathauschef mit Blick auf den tragischen Tod seines langjährigen Weggefährten fest.