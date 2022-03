Am Sonntag (6. März 2022) gegen 11 Uhr ist ein Spaziergänger in Gundelsdorf auf eine US-amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Wie die Polizeiinspektion Kronach mitteilt, verständigte dieser daraufhin die Polizei.

Die 45 Kilogramm schwere Bombe befand sich in einem "stark verrosteten Zustand" und zunächst war nicht klar, ob sie entschärft werden kann oder gesprengt werden muss, so der Polizeisprecher.

Bombenfund in Gundelsdorf - 150 Menschen müssen evakuiert werden

Die Bombe lag am Flussufer der Haßlach nahe des Ölhändlers "Wolf und Reiser". Mit Fotos informierte die Polizei die technische Sondergruppe, die daraufhin bestätigte, dass es sich um eine Fliegerbombe handelte. Der Bereich wurde daraufhin abgesperrt und Hilfsorganisationen wurden zur Evakuierung der Anwohner*innen aus einem Umkreis von 300 Metern alarmiert, schildert die Polizei weiter. Insgesamt 150 Menschen aus 60 Wohnanwesen kamen entweder bei Bekannten unter oder versammelten sich am Kronacher Schützenhaus.

"Wir mussten damit rechnen, dass eine mögliche Sprengung der Bombe durchgeführt werden muss", erklärt der Polizeisprecher. Wie der THW Ortsverband Kronach auf Facebook beschreibt, "wurde der THW Ortsverband Coburg mit seiner Fachgruppe Räumen und seinem Bagger alarmiert, um dann ein circa drei Meter tiefes Loch zu graben, in dem das Kampfmittel dann gesprengt hätte werden können".

"Das ist uns erspart geblieben": Am späten Abend konnte die Sondergruppe die Bombe glücklicherweise gefahrlos entschärfen, ohne, dass eine Sprengung notwendig war, so die Polizei. Gegen 21.30 Uhr konnten die evakuierten Leute wieder in ihre Häuser zurückkehren. Beteiligt an dem Einsatz waren neben der Polizei der Rettungsdienst, mehrere Stadtteilfeuerwehren, wie die Feuerwehr Glosberg, diverse Behördenvertreter, wie Landrat Klaus Löffler (CSU), sowie die örtlichen Bürgermeister der Stadt Kronach und Gemeinde Stockheim, fügt die Polizei Kronach hinzu.