Gesundheitsüberblick auf einen Mausklick: Landkreis Kronach startet Portal

Eine Übersicht über eine Vielzahl an Anbietern und Angeboten rund um Gesundheit, Aktivsein und Wohlbefinden - Das bietet der "Gesundheitsfinder", die neue benutzerfreundliche Internet-Plattform zur Recherche nach Gesundheits- und Präventionsangeboten im Landkreis Kronach. Im Rahmen eines Pressegesprächs wurde die virtuelle Anlaufstelle von der Projektverantwortlichen Andrea Hahn gemeinsam mit Landrat Klaus Löffler sowie den Verantwortlichen der AOK Bayern vorgestellt.

Corona sorgt für Verzögerung

"Gesundheit und Gesundbleiben ist ein bedeutendes Thema, das im Laufe des Lebens jeden Einzelnen mehr oder weniger intensiv beschäftigt", verdeutlichte der Landrat, dass sich der Landkreis Kronach - auch abseits von Corona - großen Herausforderungen im Gesundheitswesen gegenüber sehe. Erfreulicherweise wurde der Landkreis bereits im Mai 2015 mit dem Gütesiegel "Gesundheitsregion plus" bedacht, das sich unter anderem das Handlungsfeld "Gesundheitsförderung & Prävention" auf die Fahnen schreibe. Zusammen mit verschiedenen Netzwerk-Akteuren habe man bereits gezielt für unterschiedlichste Gesundheitsthemen sensibilisiert. Unverzichtbar seien dabei starke Partner - so insbesondere auch die AOK, der er für die hohe finanzielle Unterstützung des "Gesundheitsfinders" dankte. Ursprünglich hätte das Projekt im März an den Start gehen sollen. Pandemie-bedingt musste es jedoch verschoben werden.

Vorgestellt wurde das ebenso übersichtlich wie optisch ansprechende Gesundheitsportal von Andrea Hahn. Die Geschäftsstellenleiterin der "Gesundheitsregion plus" ging auch auf den Ursprung, Hintergründe und Umsetzung des "Internetportals" ein, dessen Idee der Arbeitsgruppe "Gesundheitsförderung und Prävention" entstammt. Im Landkreis gebe es diesbezüglich zwar viele Angebote. Da diese jedoch noch nirgends zentral verzeichnet gewesen seien, habe aber der Überblick gefehlt. Der "Gesundheitsfinder" möchte der Bevölkerung den Zugang zu Informationen zu gesundheitsförderlichen und präventiven Angeboten erleichtern, um eine erhöhte Inanspruchnahme zu erreichen und zu einem gesünderen Lebensstil anzuregen. Wichtig sei eine stetige Aktualisierung der Einträge. "Es handelt sich heute um einen Startschuss. Die Plattform darf und soll sich weiterentwickeln", betonte sie. Verstärkt wolle man dabei auch die Kommunen mit ins Boot holen, die in ihren Mitteilungsblättern oder ihrer eigenen Homepage für das neue Angebot werben sollen.

Im Herbst 2017 hatte die AOK Bayern den Förderbescheid über rund 20.000 Euro aus dem Förderprogramm "Die gesunde Kommune" übergeben. AOK-Direktor Christian Grebner sowie der Leiter der Gesundheitsförderung, Oliver Skall, bekundeten, das Projekt sehr gerne zu unterstützen; stelle doch die AOK seit vielen Jahren die Prävention besonders in den Fokus. Ein Auftrag, den man auch vom Gesetzgeber durch das Präventionsgesetz erhalten habe. Die vielfältigen Angebote im Landkreis auf einer Plattform zu bündeln, mache absolut Sinn. "Das ist ein tolles Produkt. Wir freuen uns sehr, ein Teil davon sein zu dürfen", würdigte Christian Grebner die sehr gelungene Umsetzung. Als Zukunftsgedanken regte er eine Weiterentwicklung als App an. Laut Oliver Skall, der auch dem Gesundheits-Arbeitskreis bzw. -Forum angehört, habe die AOK Bayern in den letzten Jahren 36 Millionen Euro in die Gesundheitsprävention investiert, davon 10 Millionen Euro im Rahmen der "Gesunden Kommune". Die Förderung des "Gesundheitsfinders" durch die AOK entspricht etwa 90 Prozent der Gesamtkosten. Die übrigen 10 Prozent trägt der Landkreis. Alle Projektbeteiligten hoffen auf eine rege Nutzung des für die Bevölkerung maßgeschneiderten Angebots, mit dem man, so der Landrat, einmal mehr die Stärken des Landkreises nach außen trage und Weichen für die Zukunft stelle.

Umgang mit Portal

Und so funktioniert das neue Gesundheitsportal www.gesunder-landkreis-kronach.de: Die Anbieter entsprechender Leistungen registrieren sich über ein Anmeldeformular auf der Plattform und geben dort Auskunft über ihre Angebote. Anbieter können beispielsweise Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände, Sportvereine, Selbsthilfegruppen wie auch gewerbliche Anbieter sein. Herzstück ist die Suchmaske, womit der Nutzer die Angebote anhand verschiedener Kriterien nach Ort und Themenbereichen (z. B. Ernährung, Bewegung & Fitness, Entspannung & Erholung, Psychische Gesundheit, Suchtprävention) passgenau filtern kann. Es ist auch möglich, gezielt nach Angeboten in den Kommunen vor Ort und für bestimmte Zielgruppen zu recherchieren. Neben zahlreichen Gesundheitsangeboten findet man mit nur einem Klick wichtige Rufnummern für Notdienste und Notfälle sowie weiterführende Infos zu medizinischen Anlaufstellen im Landkreis. Die Rubrik "Aktiv im öffentlichen Raum" gibt zudem einen Überblick über öffentliche Freizeitangebote in den Landkreisgemeinden - wie Spielplätze, Schwimmbäder und Wanderwege. Aktuell zählt man 197 Einträge. Neue Leistungsanbieter, die sich mit ihrem Angebot eintragen möchten, sind sehr erwünscht. Für diese wie auch für die Bürger ist die Nutzung des Dienstes kostenfrei.

Gewinnspiel zum Start:

Zum Start des "Gesundheitsfinders" veranstaltet die AOK Kronach ein Telefon-Gewinnspiel. Wem das Glück hold ist, kann mit einer Begleitperson, die Teilnahme an einem herbstliches Koch-Event am 5. Oktober in der Arnika-Akademie Teuschnitz gewinnen. Wer dabei sein möchte, ruft vom 7. bis 9. September (8 - 16.30 Uhr) bei der AOK Kronach unter der Telefonnummer 09261/663-180 an.