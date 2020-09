Eltern machen mobil: Heftige Kritik am neuen Schulverkehr im Landkreis Kronach

Bahnhof Kronach , Donnerstag um 13.09 Uhr: Der Zug Richtung Pressig , Steinbach und Ludwigsstadt rollt pnktlich an. Am Bahngleis 1 versammelt sich Tr fr Tr ein undurchsichtiges Knuel aus Kindern mit Masken und Ruckscken. In der Schule haben die Lehrer noch penibel auf Maskenpflicht und Abstand geachtet. Im Zug sitzen sechs Mdchen in einem Vierersitz.