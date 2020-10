Sie kamen in der Nacht und wollten Zigaretten: Bislang unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen in den Edeka-Supermarkt in Stockheim eingebrochen und haben dabei allerhand Schaden angerichtet.

Die Täter sind offenbar zwischen 2.30 Uhr und 3.15 Uhr in das Gebäude in der Industriestraße eingedrungen, nachdem sie Scheiben im Eingang eingeschlagen haben. Drinnen bedienten sie sich ausschließlich an den Tabakwaren - im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Einbrecher konnten unentdeckt fliehen und hinterließen zusätzlich einen Sachschaden von rund 5000 Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Coburg und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht auf Montag in der Industriestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nimmt die Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/6450 entgegen.

Parallelen zu Einbruch 2019

Es ist noch nicht lange her, dass sich ein ähnlicher Einbruch nur eine paar Straßenecken weiter ereignet hat: Im Juli 2019 wurde in eine Imbissbude auf dem Parkplatz des ehemaligen Edeka-Supermarktes eingebrochen, indem ein Fenster aufgebrochen wurde. Auffällig: Der oder die Einbrecher stahlen auch in diesem Fall Zigaretten und "Selbstgestopfte".

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, bei denen es die Einbrecher gezielt auf Tabakwaren abgesehen haben, müssen nun die Ermittlungen der Kriminalpolizei klären.