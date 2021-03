Die Kriminalpolizei Coburg hat nach jahrelangen Ermittlungen eine Betrugsserie aufgedeckt. Drei Männer wurden festgenommen. Wie die Polizei berichtet, beträgt der angerichtete Schaden rund 140.000 Euro.

"Die langandauernden und umfangreichen Ermittlungen der Kripobeamten brachten die Straftatenserie ans Licht, die bereits im Sommer 2018 begonnen hatte", heißt es im Polizeibericht. Die drei tatverdächtigen betrieben ohne Gewerbeanmeldung eine Bau- und Dienstleistungsfirma. Die Materialien und Werkzeuge, die die Betrüger dafür benötigten, bestellten die Tatverdächtigen in diversen Online-Shops.

Rechnungen wurden ignoriert

"Die Rechnungen sollen sie zum größten Teil ignoriert haben. Teilweise wurden Waren auf Fantasiepersonalien oder unter Missbrauch von existenten Personalien bestellt, so dass weitere ahnungslose Personen Rechnungen erhielten, die mit den Bestellungen nichts zu tun hatten", berichtet die Polizei weiter.

Auch Baumaschinen und Fahrzeuge sollen die insgesamt fünf Verdächtigen in wechselnder Tatbeteiligung angemietet und die nachfolgenden Rechnungen dann nicht bezahlt haben. Alle fünf verdächtigten Personen sollen weiter bei vier verschiedenen Tankstellen mehrere Monate auf Kredit getankt haben.

Im Oktober 202 durchsuchten Beamte der Kripo ein Anwesen im Landkreis Kronach. In dem teils verwahrlosten Haus entdeckten die Beamten diverse Schriftstücke, Handys, Laptops und zahlreiche Waren, die allesamt sicher gestellt wurden. Auch unzählige Mahnungen und Vollstreckungsschreiben kamen stapelweise zum Vorschein.

"Richtiges Warenlager" gefunden

In einer Lagerhalle in Thüringen fanden die Beamten schließlich weitere gelagerte Gegenstände. Die Polizei spricht von einem "richtigen Warenlager". "Mehrere Transporte waren nötig, um die Sachen in die polizeilichen Asservatenräume zu bringen", heißt es. Im Rahmen ihrer Ermittlungen und Sicherstellungen werteten die Kriminalbeamten insgesamt 240 Asservate aus, 45 davon waren Handys, Laptops und andere digitale Endgeräte, die erst durch die Digitale Forensik beweiskräftig gesichert werden konnten.

Einsatzkräfte nahen drei verdächtige Männer fest. Es erging Haftbefehl. Auch zwei Frauen müssen sich wegen mehrerer Betrugsdelikte strafrechtlich verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.