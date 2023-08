Kronach : Starkregen überschwemmt Spitalkirche

: überschwemmt Heftige Regenfälle setzen Kirchenboden unter Wasser

setzen unter "Komplett nass": Einsatzkräfte müssen Einrichtung aus Kirche entfernen

Starkregen hat am Samstagabend (29. Juli 2023) an vielen Orten in Franken zum Teil für Überschwemmungen gesorgt. Auch am Dienstag (1. August 2023) warnt der DWD vor starken Gewittern in Franken. Am Samstag wurde die Feuerwehr in Kronach zwischen 17 Uhr und 19 Uhr zu gleich drei Einsätzen gerufen. Die Spitalkirche habe es dabei am schlimmsten getroffen, wie Stefan Wicklein von der Feuerwehr Kronach jetzt gegenüber inFranken.de berichtet.

Spitalkirche in Kronach bei Regenfällen überschwemmt: Feuerwehr berichtet

Durch den heftigen Regen sei demnach "das Wasser von außen in die Kirche gelaufen", wie Wicklein erklärt. "Wir wurden gegen 17.30 Uhr von der Kirchenverwaltung alarmiert, dass die Kirche unter Wasser steht", berichtet er.

"Bei unserem Eintreffen stand das Wasser auf dem Kirchenboden circa 1 Zentimeter hoch", erinnert sich Wicklein. Sofort habe man damit begonnen, die völlig durchnässten Teppiche rauszunehmen. "Die waren natürlich komplett nass, wir haben sie aus der Kirche getragen und zum Trocknen in ein anderes Gebäude gebracht", erklärt der Sprecher der Feuerwehr. Anschließend habe man sich an die Beseitigung des restlichen Wassers gemacht.

"Den Rest haben wir dann mit speziellen Wassersaugern weggemacht", berichtet er. Demnach seien sieben Einsatzkräfte knapp eine Stunde mit dem Entfernen des Wassers beschäftigt gewesen. So habe man einen größeren Schaden aber noch rechtzeitig verhindern können. "Da die Kirche glücklicherweise einen Steinboden hat, hält sich der finanzielle Schaden höchstwahrscheinlich in Grenzen", so Wicklein. Weitere Nachrichten aus Kronach findet ihr hier.