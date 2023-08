Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 35.000 Euro waren am Sonntagvormittag (27. August 2023) die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B89 bei Burggrub. Weil ein 87-jähriger Autofahrer, als er aus einer Nebenstraße auf die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße fuhr, einen von links kommenden 62-jährigen Autofahrer nach ersten Erkenntnissen übersehen hatte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Das berichtet die Polizeiinspektion Kronach.

Während das eine Auto nach rechts in den Graben schleuderte, fing der andere Wagen Feuer und brannte auf der Fahrbahn komplett aus. In jedem der Autos saßen jeweils zwei Personen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine einstündige Sperrung der Strecke notwendig. Die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften besorgten die Löscharbeiten und ein hinzugezogener Abschleppdienst barg die total beschädigten Fahrzeuge. Die verletzten Personen kamen allesamt zum in die Frankenwaldklinik nach Kronach.