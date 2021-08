Am Samstagnachmittag (14. August 2021) ist es aufgrund von Sekundenschlaf zu einem Verkehrsunfall auf der B173 bei Wallenfels gekommen. Hier fuhr ein mit vier Personen besetzter Wagen in Richtung Kronach. Weil die 59-jährige Fahrzeugführerin kurz einschlief, geriet sie auf die linke Fahrbahnseite.

Die zu diesem Zeitpunkt entgegenkommende Fahrerin eines Autos konnte einen Frontalzusammenstoß nur aufgrund einer Vollbremsung vermeiden. Schließlich kam der Wagen der 59-Jährigen nach links von der Straße ab und zehn Meter neben der Fahrbahn in einem Graben zum Stehen. Zwei Insassen wurden hierbei leicht verletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Coburg wurde der Führerschein der Unfallverursacherin aufgrund der vorangegangenen Straßenverkehrsgefährdung sichergestellt, wie die Polizeiinspektion Kronach am Sonntag (15. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet. Letztendlich ist es wohl der guten Reaktion der entgegenkommenden Fahrzeugführerin zu verdanken, dass der Unfall relativ glimpflich ausging.

Vorschaubild: © OublicDomainPictures/pixabay.com