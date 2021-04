Am Mittwoch, zwischen 6.30 und 15.30 Uhr, ereignete sich in der Langen Länge in Dettelbach eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen am Straßenrand geparkten weißen Renault. Dieser wurde an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro, schreibt die Polizei.

In der Hauptstraße in Mainstockheim ereignete sich ebenfalls am Mittwoch eine Unfallflucht. Hier konnte jedoch ein Zeuge beobachten, wie ein Autofahrer mit seinem silberfarbenen Opel Corsa im Vorbeifahren einen geparkten Pkw touchierte. Am geparkten Opel Astra wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher konnte ermittelt werden, weil der Zeuge das Kennzeichen abgelesen hat.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.