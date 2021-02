Vor zehn Jahren ging es um die Ortsrufanlage in Abtswind und die Frage, ob die in Zeiten des Internets noch nötig ist. Die aus dem Jahr 1961 stammende Anlage beschallte den Ortskern mit den neuesten Nachrichten aus der Gemeinde. Nun ist sie schon geraume Zeit kaputt. Eine Reparatur lehnt der Gemeinderat ab - zumal die Anlage in den Siedlungen auch gar nicht zu hören ist.

Ein Blick auf den Arbeitsmarkt im Januar 2011: Die Arbeitslosigkeit ist von Dezember auf Januar um 311 auf 2051 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote betrug damit 4,3 Prozent, im Jahr zuvor waren es 5,3 Prozent gewesen.

Vor 20 Jahren ging es um die Frage, wie es mit dem "Süßen Wolf " in Altenschönbach weiter geht. Nach einer finanziellen Schieflage der Wolf-Backwaren-Betriebe wird ein Investor gesucht. Die Produktion läuft währenddessen weiter. 150 Arbeitsplätze stehen in Altenschönbach auf dem Spiel, in Arnstadt (Thüringen) sind es noch einmal 170 und in Krieschow bei Cottbus 120. Der "Süße Wolf" gilt bei den Schokoküssen als eine der ersten Adressen. Außerdem verlassen Gebäck-Mischungen mit Plätzchen und Waffeln die Fabrik und haben weltweit Abnehmer. In Spitzen-Zeiten kommen in Altenschönbach jede Stunde 110000 oder täglich etwa eine Million Schokoküsse vom Band.

In Kitzingen steht derweil "Kick" auf dem Prüfstand. Die "Kitzinger Comedy- und Kabarettwochen" hatten nach einem guten Start mit 1000 Besuchern im zweiten Jahr nur noch ganze 300 Besucher begrüßen dürfen. Die Zahlen im dritten Jahr sollen nun entscheiden, ob es danach überhaupt weiter geht.