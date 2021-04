Überhöhte Geschwindigkeit war laut Polizeibericht die mutmaßliche Unfallursache eines Verkehrsunfalles vom Donnerstag in Willanzheim. Ein 53-jähriger Mann fuhr mit seinem Krad gegen 17 Uhr auf der Staatsstraße von Willanzheim in Richtung Herrnsheim, als er in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund seiner Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Krad verlor und von der Fahrbahn abkam. Im Straßengraben schlitterte er dann einige Meter und flog dann noch über seinen Lenker. Der 53-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Krad entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro