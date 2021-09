Dornheim aktualisiert vor 25 Minuten

Zu Gast auf dem Bauernhof Stierhof

Ein Besuch war endlich wieder einmal möglich, nachdem Corona im letzten Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Der Bauernhof in Dornheim ist immer wieder ein Erlebnis für die Kinder. Frau Irma Stierhof empfing diesmal die Kinder aus Kleinlangheim, Großlangheim und Wiesenbronn in der Ausstellungshalle im Ambiente historischer Traktoren. Nach dem Willkommensgruß teilte sie die Kinder in zwei Gruppen auf. Die eine Gruppe durfte zuerst auf den Spielplatz, die andere Gruppe zu den Tieren, wie Esel, Maultiere, Pferde, Hühner, Enten und Schweine selbst füttern und manche Tiere auch streicheln. Nach einer Stunde wurde gewechselt. Viel Spaß hatten die Kinder beim herumtollen auf einem kleinen Strohhaufen in der Scheune. Als Nächstes durften sie Sahne im Glas kräftig schütteln, die dann zu Buttermilch und Butter wurde. Die Butterbrote, die ihnen Irma Stierhof anschließend schmierte, waren ruckzuck gegessen. Woanders schmeckt es halt immer besser. Besonders viel Spaß hatten die Kinder beim Wandern mit Frank Stierhof ins Maisfeld. Dort durften sie sich Maisstängel und Maiskolben ausrupfen und mitnehmen. Diese verfütterten sie, anschließend zurück auf dem Bauernhof angekommen, den Tieren. Zum Abschluss und zur Stärkung für den Heimweg gab es noch Pommes. Die Ferienpassaktion organisierte Dieter Zeller vom Gesangverein Kleinlangheim mit der Unterstützung von Guntram Zielonka und Stefan Schellhorn.