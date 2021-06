Ein Zimmerbrand hat am Samstagabend in Kitzingen zu einem Großeinsatz der Hilfskräfte geführt. Die Integrierte Rettungsleitstelle in Würzburg alarmierte Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, nachdem ihr gegen 17.30 Uhr ein Brand in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber im Innopark gemeldet worden war.

Wie die Kitzinger Feuerwehr mitteilt, stand bei Eintreffen der Rettungskräfte ein Zimmer in Vollbrand. Mehrere Trupps rückten mit Atemschutz zum Brandort vor und durchsuchten das Gebäude nach Personen. Alle Bewohner hatten das Gebäude allerdings schon selbstständig verlassen.

Das Feuer, das sich auf eine Wohneinheit beschränkte, war rasch gelöscht. Menschen wurden nicht verletzt. Im Einsatz waren 40 Feuerwehrleute aus Kitzingen und Hohenfeld. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.