Markt Einersheim vor 57 Minuten

Zeit für technische Aufrüstung während der Pandemie beim Gräflichen Schützenverein

Die Zeit des weitgehend lahm gelegten Vereinslebens in Zeiten der Corona-Pandemie hat vielen Vereinen zugesetzt - aber auch Gelegenheit gegeben, in Vereinsheimen die technische Aufrüstung in Angriff zu nehmen. Das war auch beim Gräflichen Schützenverein in Markt Einersheim der Fall, der eine elektronische und gebrauchte Schießanlage vom Schützenverein Großlangheim gekauft hatte.