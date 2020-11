Am vergangenen Wochenende sind im Landkreis 20 neue Corona-Fälle hinzugekommen, zeitgleich wurden aber auch einige Fälle aus der Quarantäne entlassen, so dass die Zahl der aktuell positiven Personen etwas gesunken ist. Sie liegt laut einer Mitteilung vom Landratsamt, Stand 9. November, 15 Uhr, bei 108 Personen. 363 Personen sind als Kontaktpersonen 1 (KP1) in Quarantäne. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit weist am Montagnachmittag für den Landkreis einen 7-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner von 117,4 aus, am Vortag lag er bei 111,9.

Am vergangenen Wochenende sind zwei Personen gestorben, die Corona-positiv getestet waren. Beide wurden intensivmedizinisch in der Klinik Kitzinger Land betreut. Ein Erkrankter, Jahrgang 1954, hatte erhebliche Vorerkrankungen, und auch die andere Person, Jahrgang 1933, hatte Vorerkrankungen.

Rüdenhäuser Kindergartengruppe in Quarantäne

Außerdem teilte das Landratsamt mit, das nun auch im Kindergarten Rüdenhausen ein Kind positiv ist. Eine Reihentestung ist bereits erfolgt. Die Kindergartengruppe ist unter Quarantäne. Die Krippengruppe ist nicht betroffen.

Von den bereits bekannten betroffenen Einrichtungen gibt es folgende Neuigkeiten: In der St. Martin-Schule Kitzingen/Lebenshilfe endete die Quarantäne am 9. November. Im Gymnasium Marktbreit dürfen die Schüler am 11. November die Quarantäne verlassen, ein Schüler sogar schon am 10. November.

In der Waldgruppe des Iphöfer Kindergartens wurde eine Erzieherin positiv getestet. Eine Reihentestung war negativ. Das Quarantäneende ist am 12. November. Auch in der Mittelschule Iphofen stehen etliche Schüler unter Quarantäne, da ein Schüler aus der 5a ein positives Testergebnis hatte. Ergebnis der Reihentestung: Alle Befunde waren negativ. Die Quarantäne endet am 12. November.