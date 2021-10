Mainstockheim vor 23 Minuten

Young Harmonie singt in der Mainstockheimer Turnhalle

Endlich ist es wieder so weit: Nach beinahe zwei Jahren gibt der Kinder- und Jugendchor Young Harmony am Sonntag, 24. Oktober, um 16 Uhr wieder ein Konzert in der Turnhalle Mainstockheim. Alle drei Gruppen von Young Harmony unter der Leitung von Uwe Ungerer präsentieren unter dem Motto "We're all in this together" (Wir sitzen alle in einem Boot) einen bunten und unterhaltsamen Querschnitt des aktuellen Repertoires, unter anderem mit Songs von Coldplay, Abba, Peter Schilling sowie Liedern aus Musicals und Filmen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Es gilt die 3G-Regel, ein Nachweis ist mitzubringen. Anmeldung bis 16. Oktober per E-Mail an: reservierung@stimmvereinigung.de oder unter Tel.: (09321) 23302 erforderlich. Eintrittskarten sind auch am 18./19. und 20. Oktober jeweils von 18 bis 19.30 Uhr im Zang-Haus zu erwerben.