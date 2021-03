Die Schaufenster-Galerie mit den besten Pressebildern der Welt läuft im wahrsten Wortsinn weiter gut. In der Kitzinger Innenstadt sind viele Besucher unterwegs und folgen der Spur der World-Press-Bilder. Herbert Müller, Sachgebietsleiter der Hauptverwaltung , betonte auf Anfrage, dass bis Freitagmorgen um die 6000 der ausliegenden Broschüren vergriffen waren. An den Wochenenden sei "der Zuspruch enorm". Die Zugriffe auf die QR–Codes würden zudem pro Tag im Schnitt bei 1000 liegen. Damit falle auch "nach zwei Wochen das Fazit positiv aus", so Müller.

Die besten 139 Pressebilder der Welt sind noch bis Donnerstag, 15. April, in 40 Schaufenstern von Kitzinger Einzelhandelsgeschäften zu sehen. An zentralen Plätzen in der Stadt wird auf großen Info-Tafeln auf den Rundgang hingewiesen. Dort finden sich auch die Broschüren mit Erklärtexten zu den einzelnen Bildern, Informationen zur Ausstellung und es gibt auch Tipps, wie man in Zeiten der Pandemie kreativ und kulinarisch die Ausstellung mit einem kleinen Picknick oder mit Angeboten aus „Kitzingen lieferts“ beschließen kann.