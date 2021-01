Dettelbach vor 43 Minuten

Winzer und Ehrensiebener Oskar Nagel gestorben

Kurz nach Vollendung seines 98. Lebensjahres verstarb am 28. Dezember im Kreis seiner Familie Oskar Nagel, Landwirt, Winzer und Ehrensiebener. Das teilt die Familie mit. Oskar Nagel war mit seiner Frau Amalie, geborene Wegmann, die bereits 2016 verstarb, über 65 Jahre verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Kinder, Lothar und Roland, hervor. Nach seinem Kriegsdienst und der Gefangenschaft übernahm er die elterliche Landwirtschaft. Daneben war er in der Vergangenheit stark im öffentlichen Leben der Stadt Dettelbach sowie in den Vereinen und Verbänden eingebunden und engagiert.