Am Freitagabend befand sich ein Gast in der Erweinstraße in Wiesentheid (Kreis Kitzingen) in einem Pizza-Schnellimbiss, um am dort aufgestellten Spielautomaten zu spielen. Das berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Der Inhaber des Schnellimbisses wollte seinen Laden regulär gegen 23 Uhr schließen - der Automatenspieler aber sah das anders und warf weiterhin Geld in das Spielgerät.

Dies veranlasste den Inhaber des Ladens schließlich dazu, den Stecker des Automaten zu ziehen, woraufhin es zu einem Streit zwischen beiden Parteien kam, im Zuge dessen der Automatenspieler dem Inhaber mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Inhaber erlitt dadurch eine Platzwunde an der Nase und der linken Augenbraue. Der Spieler blieb augenscheinlich unverletzt. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass beide Parteien alkoholisiert waren.

Der Verletzte begab sich im Anschluss zur ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Aggressor erhielt neben einem Hausverbot auch eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.