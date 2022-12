Am Dienstagmorgen (6. Dezember 2022) kam es in Wiesentheid auf der Schönbornstraße zu einem Verkehrsunfall, in den eine 64-jährige Autofahrerin und ein elfjähriger Junge auf seinem Cityroller verwickelt waren.

Laut dem Bericht der Polizeiinspektion Kitzingen fuhr die 64-Jährige auf der Schönbornstraße in Richtung Bahnhofsstraße, als zeitgleich der Bub, von der Steingasse kommend, die Fahrbahn mit seinem Cityroller überquerte. Dabei übersah der Junge das Herankommen der Autofahrerin, die trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich nicht mehr verhindern konnte.

Glücklicherweise zog sich der Junge durch den Unfall lediglich leichte Verletzungen zu und konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

