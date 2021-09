Die Eine-Welt-Gruppe Kitzingen hat ihre neue Führungsmannschaft gewählt. Zwei Sprecherinnen und fünf Initiativkreis-Mitarbeiterinnen bilden die Vorstandschaft des Vereins. Die Corona-Pandemie hat die Arbeit des Vereins stark eingeschränkt. Das machte Sprecherin Anja Bergmann in ihrem Jahresbericht deutlich. So konnten keine Mitarbeitertreffen, Ausflüge oder Informationstreffen stattfinden. Erfreulich nannte Bergmann den Besuch des Weltladentages am 8. Mai vor dem Weltladen in der Oberen Kirchgasse. Zum ersten Mal hatte die Stadt Kitzingen am 10. September einen eigenen Aktionstag zur Fairen Woche durchgeführt. Die Beteiligung war hier nicht so gut wie erhofft. Zum 30-jährigen Bestehen des Weltladens wurde in der Rathaushalle eine kleine Feier abgehalten, um verdiente Mitglieder der ersten Stunde zu ehren. Erfreulicherweise konnten auch wieder mehrere Interessenten für den Ladendienst gefunden und eingearbeitet werden, so Anja Bergmann. Dank sagte sie der Einkaufsgruppe mit Sieglinde Schraut und Michaela Woy-Fabian, sowie Henriette Vierrether und Irene Stockmann, die die Kommissionsware aus dem Fair-Handel Münsterschwarzach besorgen. Christa Heinrich habe das Schaufenster des Ladens hervorragend dekoriert. Seit einem Jahr ist der Verein auch über eine eigene Homepage zu erreichen www.weltlaeden.de/kitzingen, die von Michael Zink betreut wird. Eine weitere Beteiligung an den Kampagnen Fairtrade-Town Kitzingen und Fairtrade-Kreis Kitzinger-Land zähle zu den Langzeitzielen, so Bergmann.

Trotz schwieriger Zeiten konnte der Kitzinger Weltladen wieder zahlreiche Spenden leisten für Menschen in Not, Unterstützung des fairen Handels von Waren und Zugang zu Bildung. Dazu zählen unter anderem der Entwicklungshilfefonds El Puente und die Indienhilfe Herrsching die Auswege aus der Kinderarbeit unterstützt.

Karin Post-Ochel gab eine Information zur Geschichte der Eine-Welt-Vereine, ihre Struktur und die Arbeit im Initiativkreis. Beim Einsatz für eine gerechtere Welt ist der Welt-Laden in der Oberen Kirchgasse in Kitzingen ein entscheidender Faktor. Hier werden die Überschüsse erarbeitet, die dann an die Projekte und Kooperativen des Südens weitergegeben werden. Auch die Bildungsarbeit durch den Info-Brief und Informationen in Kundengesprächen sind wichtig. Unter anderem sind der Weltladentag zu wechselnden Themen, die Faire Woche und Fairtrade-Tage der Stadt Teil der Arbeit des Initiativkreises.

Post-Ochel warb für die Mitarbeit, die ein Beitrag für Gerechtigkeit und Fairen Umgang mit Menschen und Ressourcen leisten könne.

Die von Erika Möres-Moser geleitete Wahl brachte folgendes Ergebnis: Anja Bergmann, Jutta Heinrich (Sprecherinnen), Erika Reitmeier, Christa Heinrich, Karin Post-Ochel, Rita Pfister-von Döllen, Gerda Barthelmes (Initiativkreis). Revisorinnen sind Birgitta Ackermann und Elisabeth Theisen.

Von: Willi Paulus für Eine-Welt-Gruppe, Kitzingen