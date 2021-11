Kitzingen vor 1 Stunde

Weißen Seat Ateca angefahren und geflüchtet

Am Freitagabend zwischen 20.30 und 0.30 Uhr kam es in der Karlsbader Straße in Kitzingen zu einer Unfallflucht. Die Fahrerin eines weißen Seat Ateca hatte ihren Pkw im genannten Zeitraum auf einem Parkplatz quer zur Karlsbader Straße abgestellt.