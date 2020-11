Einen besonderen Countdown bis Heiligabend verspricht der Adventskalender, den sich der Offene Jugendtreff der Marktgemeinde Wiesentheid überlegt hat. Aus schmucklosen Kugeln sollen bunt verzierte Adventskugeln werden, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

Bei dem Bastelwettbewerb können sich Kinder und Jugendliche ab acht Jahren der Aufgabe "Wer gestaltet die schönste Kugel?" stellen. So komme auch der vorweihnachtliche Bastelspaß trotz Schließung des Jugendtreffs dieses Jahr nicht zu kurz. Der Gewinner oder die Gewinnerin sichert sich einen Adventskalender, der Rätselspaß für die ganze Familie zu Hause verspricht.

Suche nach den Kugeln mit Überraschungsinhalt

Ab 1. Dezember können die Kinder und Jugendlichen in Wiesentheid genau diese Adventskugeln täglich statt eines Türchens öffnen. Jene gilt es jedoch erstmal zu finden. Denn der Adventskalender der offenen Jugendarbeit wird in diesem Winter nicht wie üblich im Jugendtreff Häng Up hängen. Stattdessen werde in den sozialen Medien des Jugendtreffs, wie Instagram und Facebook, täglich ein Hinweis veröffentlicht, wo im Ort sich die Adventskugel versteckt. „Eine Art weihnachtliche Schnitzeljagd“, erklärt Ivonne Berthel, Leiterin des Jugendtreffs.

Ab 16 Uhr können sich immer alle Kinder und Jugendlichen zwischen acht und 18 Jahren auf die Suche nach dem Überraschungsgeschenk machen, das sich in der Kugel befindet. Hierfür habe die Gemeinde rund 300 Euro zur Verfügung gestellt, um die Adventskugeln mit attraktiven Gutscheinen zu befüllen. „Von der Buchhandlung, über die Dönerbude bis hin zur Pizzeria, es ist für jedes Alter etwas dabei“, berichtet Seda Elmas, die den Wiesentheider Adventskalender mitgestaltet hat. „Mit dieser Aktion möchten wir nicht nur den Kindern und Jugendlichen eine Freude bereiten, sondern auch den Einzelhandel und die Gastronomie in Wiesentheid in dieser schwierigen Zeit unterstützen“, so Berthel in der Pressemitteilung.

Die Aktion ist abhängig von den aktuellen Corona-Regelungen. Wenn erforderlich, wird die Kugelsuche zu gegebener Zeit abgebrochen.

Fragen zum Wiesentheider Adventskalender werden unter Tel.: (0151) 61631515 beantwortet.