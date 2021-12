Greuth vor 25 Minuten

Wanderung zum Jahresschluss

Rechtzeitig zu unserer Wanderung wurde die Bestimmung für Wanderungen unter Corona-Bedingungen von 2G+ auf 2G geändert. So konnten wir, alle geimpft, unsere Wanderung ohne weiteren Test durchführen. Am Treffpunkt hatten sich 13 Wanderer eingefunden. Unser Wanderziel war Wüstenfelden ein Ortsteil von Castell. Vorbei am Schlosspark führte der Weg über die Weinlage Hohenart zur Lage Bausch. Unser Vorstand Gudrun lud hier zu einer kleinen Rast ein. Ein Brand aus Zwetschge und Quitte wurde zur Stärkung angeboten, was unsere weiteren Schritte beschleunigte. Der Weg führte danach weiter hoch zum Schlossberg. Dort trafen wir auf den Kammweg, dem wir bis oberhalb Wüstenfelden folgten. Wir hatten im Gasthaus "Zum Storchen" reserviert. In fröhlicher Runde und bei gutem Essen klang unser Wanderjahr aus. Der Rückweg nach Castell erfolgte auf einem etwas kürzeren Weg. Das trübe und feuchte Wetter hatte keinen Einfluss auf die gute Stimmung.