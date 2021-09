Vor kurzem fand im Lagerhaus Marktbreit die Mitgliederversammlung des Vereins Kultur Marktbreit statt.

Die 1. Vorsitzende Waltraud Hegwein gab einen Rückblick der Aktivitäten in den vergangen drei Jahren seit Vereinsgründung. Nach dem ersten Sommernachtstraum im Jahr im August 2017 auf dem Schlossplatz, wurde der Wunsch nach einer Vereinsgründung sehr deutlich. Der Antrag dazu wurde am 29. August 2018 beim Vereinsregister gestellt. Nach Einreichung der erforderlichen Unterlagen erfolgte die Eintragung am 8. Oktober 2018. Bereits im Dezember 2018 war die erfolgreiche Aufführung „Wintermärchentraum“ mit dem „Paradiesvögeln“ und Julia Rosenberger in der Ratshausdiele in Marktbreit. 2019 folgte die Mitgliederversammlung, Musikworkshops mit Julia Rosenberger, offenes Atelier bei Natascha Mann, eine Spendenaktion auf der Plattform Betterplace mit Verdopplung der Einzahlungen.

Dann der 2. Sommernachtstraum am 3. August 2019 „Magisches Jahr“ Stadtrecht Marktbreit. Ein Wirtshaussingen im Herbst schloss sich an. Am 20. Februar 2020 konnte zur Weiberfastnacht dem damaligen Bürgermeister noch die Krawatte abgeschnitten werden. Abends war Wirtshaussingen zur Fastnacht. Mit dem Spieleabend am 12. März 2020 war die letzte Zusammenkunft vor dem Lockdown.

Nachdem die Coronapandemie vielen Kulturschaffenden und Gastronomiebetrieben große Probleme bereitet hatte, beschloss der Vorstand mit kleinen, möglichen Events diese Bereiche zu unterstützen. Drei kleine Sommernachtsträume wurden am 16. Juli 2020 mit den 3 Franken mit dem Kontrabass bei Michels Stern, 23. Juli 2020 Mondaysocks auf dem Schlossplatz, 8. August 2020 Darius Hummel (Meisterklasse) mit dem Saxofon Drachenburg Pelzer organisiert. Nach Ende des zweiten Lockdowns bedankte sich der Verein am 30. Juli 2021 bei den Pflegekräften der AWO und Sozialstationen in Marktbreit mit Kaffee und Kuchen auf dem Schlossplatz sowie musikalischer Umrahmung für die geleistete, erschwerte Arbeit während Corona. Am 21. August 2021 wieder ein kleiner Sommernachtstraum mit dem Banemer Singbär, Achim Zepter und Frank Gebhardt – Kunst auf anderer Art. Die Vorsitzende bedankt sich bei allen Helfern, Spendern, Unterstützern und Teilnehmer für das gute Gelingen der Veranstaltungen.

Bei der anschließenden Wahl wurde die 1. Vorsitzende Waltraud Hegwein einstimmig im Amt bestätigt. Als neue zweite Vorsitzende kandidierte Frau Gabriele Zander, die nach kurzer Vorstellung ebenfalls von allen Anwesenden gewählt wurde. Des Weiteren wurde die Schatzmeisterin, Frau Sabine Schmieder, Schriftführerin Frau Romy Schmieder, als Kassenprüferinnen Frau Edeltraud Jäschke und Frau Sina Schmieder, als künstlerische Beraterin Frau Julia Rosenberger einstimmig im Amt bestätigt.

Als Vorausschau für 2022 ist für 6. August ein 3. Sommernachtstraum „Casanova“ mit dem Schauspieler und Sprecher Rainer Appel, Julia Rosenberger und Ralph Stövesand geplant. Der Kartenvorverkauf beginnt bereits vor Weihnachten 2021.

Bei der anschließenden lebhaften Diskussion fand sich ein ganzer Reigen an guten Ideen für weitere Aktivitäten wie: Beteiligung am Weihnachtsmarkt mit kulinarischen Genüssen, Anfang Januar eine Veranstaltung mit Geschichten, Märchen zur Raunacht und vieles mehr, was noch ausgestaltet wird.

Alle Anwesenden waren bei Gebäck und Getränken fröhlich gestimmt und freuen sich auf weitere lebendige und schöne Begegnungen.

Von: Waltraud Hegwein (1. Vorsitzende, Verein Kultur Marktbreit)