Kitzingen vor 58 Minuten

Vorfahrt missachtet: Porsche und VW stoßen zusammen

Am Sonntagmittag ereignete sich am Gustav-Adolf-Platz in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Porsche-Fahrer fuhr von der Fischergasse kommend in den Kreisverkehr. Dabei übersah er eine von rechts aus der Kaiserstraße kommende, vorfahrtsberechtigte, 62-jährige VW-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2000 Euro.