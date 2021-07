Rüdenhausen vor 1 Stunde

Vorfahrt genommen

Am Sonntagmittag kam es auf der Hindenburgstraße/Ringstraße in Rüdenhausen zu einem Verkehrsunfall. Die 19-jährige Fahrerin eines Audis fuhr aus der Ringstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei übersah die Frau laut Polizeibericht einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Autofahrer mit seinem Fahrzeug. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und touchierte mit der rechten Frontseite seines Wagens die hintere Fahrzeugseite des Audis. Es entstand ein Schaden von circa 3500 Euro.