Gaibach vor 1 Stunde

Vorbereitung auf Fachmesse vocatium

Kürzlich fand die vorbereitende Veranstaltung für die Fachmesse für Ausbildung+Studium vocatium für die Schüler und Schülerinnen der Q11 des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach statt. Bei der Fachmesse, welche in diesem Jahr digital stattfinden wird, können die jungen Erwachsenen vorab terminierte verbindliche Gesprächstermine mit den Ausstellern wahrnehmen. Aber auch spontane Gespräche sind möglich. So können sich die Jugendlichen der Q11 mithilfe des ausgeteilten Messehandbuchs über die Aussteller informieren und in ein Formular ihre Favoriten für die Gesprächstermine eintragen. Die Referentin Jutta Trips vom Institut für Talententwicklung war vor Ort und stellte das Konzept der Messe vor und erklärte genau, wie der Messetag online abläuft. Sie verdeutlichte zudem die Chancen, welche die Schüler und Schülerinnen durch die Gespräche mit den Personalmitarbeitern bekommen. Zusätzlich gab Jutta Trips wichtige Tipps zum Verhalten im Gespräch mit den Unternehmen und wies zudem auf die Besonderheiten bei Gespräch per Videochat hin.