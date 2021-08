Volkach vor 21 Minuten

Ausstellung in Volkach: Von Weizen bis Traditions-Gasthäuser

Zwei interessante Sonderausstellungen in Volkachs Museum Barockscheune runden laut Pressemitteilung das Museumsprogramm 2021 ab: So illustriert die Plakatausstellung „Weizen – davon lebt die Welt“ die Entwicklung und Bedeutung dieser Getreidesorte. Konzipiert vom Botanischen Institut der Universität Würzburg, ist sie in Kooperation mit der Ortsgruppe des BN Volkach vom 4. September bis 1. November in der Barockscheune zu sehen.