Biebelried vor 1 Stunde

Vom Rad gestürzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es laut Polizeibericht am Sonntagnachmittag auf der Würzburger Straße in Biebelried gekommen. Ein 13-Jähriger fuhr mit seinem Mountainbike auf der Fahrbahn und fiel aufgrund plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme seitlich von seinem Fahrrad. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.