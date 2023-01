Volkacher Winterzauber kehrt 2023 nach Corona-Pause zurück

Vom 1. Januar 2023 bis zum 6. Januar 2023 findet auf dem Volkacher Marktplatz zum dreizehnten Mal der Volkacher Winterzauber statt. Die Besucher erwartet ein breites Programm, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. Das Winterzauber-Dorf ist täglich von 15 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Volkacher Winterzauber auf dem Marktplatz: Live-Musik, Akrobatik-Show, Bratwürste

Das Programm umfasst unter anderem Live-Musik, die jeden Tag von einer anderen Band gespielt wird. Mit dabei seien "lokale und regionale Bandgrößen", wie zum Beispiel "Alegria" oder die "Blue Balls". Die Musik spielt täglich ab 17 Uhr und endet um 20 Uhr oder 20.30 Uhr, je nach Veranstaltungstag. Das komplette Rahmenprogramm sei für die Besucher kostenfrei, was durch 22 verschiedene Sponsoren ermöglicht wurde.

Auch für Familien habe der Volkacher Winterzauber vieles zu bieten: Für die Kinder werden Bastel- und andere Mitmach-Workshops angeboten. Außerdem gibt es eine Akrobatikshow, eine Clown-Show und zahlreiche andere Show-Einlagen für die kleinen Besucher. Das Programm lasse "keine Wünsche offen", so das Stadtmarketing. Da alle Shows im Freien stattfinden, wird darauf hingewiesen, dass es bei schlechtem Wetter Programmänderungen geben könne.

Am Donnerstag (5. Januar 2023) findet der "närrische Rathaussturm" statt: Dabei versuchen Narren aus ganz Unterfranken, die "Macht im Rathaus" zu übernehmen. Die musikalische Begleitung dazu liefert der Spielmannszug Wiesenbronn. "Ein Programm für die ganze Familie und ein Freizeitangebot von nachmittags bis in die Abendstunden hinein – das ist das Erfolgsrezept des Winterzaubers in Volkach", erklärt ein Sprecher der Stadt. Auch kulinarisch werde im Volkacher Winterdorf für die Besucher und Besucherinnen gesorgt. Es gebe Bratwurst, fränkischen Glühwein und vieles mehr. Obendrein könne an den Lagerfeuerstellen im Winterdorf Stockbrot gebacken werden, heißt es.

Weiter Informationen zum Programm und zum Winterzauber gibt es hier.