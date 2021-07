Ferien-Spaß ohne Ferien-Pass: In diesem Jahr wird es in Volkach wieder ein spezielles Ferienprogramm für alle Schulkinder ab sechs Jahren geben. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Programm in diesem Jahr nicht ganz so umfangreich wie früher ausfallen, aber verschiedene Vereine und einige Privatpersonen haben eine spannende Auswahl an Ferienveranstaltungen auf die Beine gestellt.

Ob bei Feuerwehr in Action, Schnitzeljagd an der Kiesgrube, Bücher-Rallye oder einer Kinder-Stadtführung – es komme garantiert keine Langeweile auf, wie es in einem Presseschreiben der Verwaltungsgemeinschaft Volkach heißt.

Es gibt keinen Ferienpass, da das Freibad Volkach in diesem Sommer nicht geöffnet ist. Demnach entfällt die bisherige allgemeine Ferienpassgebühr. Erstmals wird es auch kein gedrucktes Ferienprogrammheft geben. Stattdessen gibt es alle Infos online unter www.stadt-volkach.de.

Anmeldungen landen erstmal in einem "Los-Topf"

Die Eltern werden gebeten, 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltungen noch einmal zu überprüfen, ob kurzfristig Änderungen im Online-Programmheft eingepflegt wurden. Vorgesehen ist auch eine zusätzliche Benachrichtigung per E-Mail.

Ab dem 5. Juli kann man sich online oder auch während der üblichen Öffnungszeiten im Rathaus für die Veranstaltungen eintragen lassen. Die Anmeldungen landen zunächst alle in einem "Los-Topf". Somit haben bei Überbuchung alle die gleiche Chance, einen Platz bei einer Veranstaltung zu bekommen. Mit dem neuen Online-Anmelde-Verfahren hätten andere Kommunen bereits gute Erfahrungen gemacht, so Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein.

Die Plätze werden nach der Anmeldefrist am 19. Juli verlost. Dabei werden auch Wünsche, wie etwa Geschwister oder Freunde in gleicher Veranstaltung, berücksichtigt. Nach dem Losverfahren wird es zum Teil auch noch möglich sein, sich für Veranstaltungen anzumelden, die noch nicht ausgebucht sind. Die Eltern bekommen direkt nach der Verlosung eine E-Mail mit den ausgelosten Plätzen.

Weitere Infos unter www.stadt-volkach.de oder Tel.: (09381) 40121.