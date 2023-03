Die Stadtbibliothek Volkach lädt alle Bücherfans zu einer neuen Veranstaltung ein: Am Mittwoch, 24. April 2023, findet ab 17 Uhr in der Bibliothek im Schelfenhaus erstmals eine „Bilderbuch-Wahl“ statt.

Was verbirgt sich dahinter? Wie die Verwaltungsgemeinschaft Volkach erklärt, möchte die Bibliothek einige Bücher des erst 2020 gegründeten Jupitermond Verlags Würzburg erstehen. Welche Bücher angeschafft werden sollen, darüber entscheiden die LeserInnen. „Wir möchten mit dieser ‚Bilderbuch-Wahl‘ unsere LeserInnen ganz konkret in die Entscheidung miteinbeziehen und vor allem auch den Kindern Grundzüge von Demokratie und demokratischen Wahlen vermitteln“, erläutert die Leiterin der Stadtbibliothek Volkach, Claudia Binzenhöfer, diesen neuen Ansatz vor dem Hintergrund der Ausstellung „Orte der Demokratie“ im Volkacher Stadtmuseum Barockscheune.

Seit der Gründung 2020 steht der Jupitermond Verlag für außergewöhnliche und inhaltlich wertvolle Kinderbücher. Antrieb aller Mühe und stetige Vision sei es, Kindern gesellschaftsrelevante Themen pädagogisch sinn- und wertvoll näherzubringen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihren Horizont zu erweitern, wie es die Verlagsgründerin Dr. Susanne Götz-Schneck hervorhebt. Die Bücher beschäftigen sich mit Themen wie Inklusion, Diversität, Mobbing, Selbstliebe sowie Tier- und Naturschutz. Sie sollen mit liebevollen und kindgerechten Illustrationen zum Umdenken anregen und zu Veränderung ermutigen.

Durch persönliche Erfahrungen hat sich die Verlagsgründerin mit Selbsthilfegruppen, Forschungsteams und kleinen Vereinen auseinandergesetzt, die eine „unglaublich tolle und unbezahlbare Arbeit leisten“. Größtenteils werden all diese „Hilfs-Projekte“ ehrenamtlich geführt und durch Spenden finanziert. Deshalb sei es eine Herzenssache, dass die Hälfte des Gewinnes aller Bücher gespendet werde, in der Hoffnung damit die vielen ehrenamtlichen Helfer und die kleinen Vereine nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern ihnen auch zu mehr Aufmerksamkeit und Gehör zu verhelfen.

An 24. April 2023 werden die Bücher in der Stadtbibliothek Volkach von der Verlagsgründerin vorgestellt und die anwesenden Erwachsenen und Kinder dürfen per Stimmzettel abstimmen. Wahlberechtigt ist, wer einen Bibliotheksausweis besitzt. Die Bücher mit den meisten Stimmen werden in den Bestand der Bibliothek aufgenommen.

Anmeldung erforderlich unter stadt-bibliothek@volkach.de oder telefonisch unter 09381-809512 oder persönlich während der bekannten Öffnungszeiten: www.stadt-volkach.de/bildung-freizeit/stadtbibliothek