Ein Streit am Donnerstagabend (05.01.2023) eskalierte in Volkach im Landkreis Kitzingen. Eine noch unbekannte Frau überschüttete eine 26-Jährige im Verlauf der Auseinandersetzung auf dem dortigen "Winterzauber" mit heißer Gulaschsuppe und heißem Glühwein.

Dies teilt die Polizei Kitzingen mit.

Mit heißer Gulaschsuppe und Glühwein überschüttet

Die Unbekannte hatte die 26-Jährige zunächst ohne ersichtlichen Grund beleidigt, worauf die junge Frau das Gespräch mit der Unbekannten suchen wollte. Daraufhin schüttete die Unbekannte der 26-Jährigen heiße Gulaschsuppe und heißen Glühwein auf die Jacke, welche dadurch stark verunreinigt wurde.

Anschließend warf die Unbekannte noch ihre Glühweintasse in Richtung der 26-Jährigen, ohne diese damit jedoch zu treffen. Die Unbekannte flüchtete daraufhin in ein Wohngebiet und dort in ein Einfamilienhaus.

Zeugen der geschilderten Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/1410 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / ThorstenF