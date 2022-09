Rödelsee vor 28 Minuten

Vogelfutterhäuschen gebaut

Bei schönstem Sommerwetter haben sich in Rödelsee 16 Mädchen und Jungs aus der Region zusammengefunden, um gemeinsam im Rahmen der Ferienpassaktion ein Vogelfutterhäuschen zu bauen, so die veranstaltende CSU in einer Pressemitteilung. Unter Anleitung des CSU-Vorsitzenden Hermann Eickhoff und des Bauhofleiters Andre Stadtel schraubten die Kinder im Hof des Elfleinshäusla die Einzelteile zusammen und werkelten am Vogelfutterbausatz. Jedes Kind baute sein eigenes Vogelhaus zusammen, denn der nächste Winter kommt bestimmt. Die Aktion wurde unterstützt von Bürgermeister Burkhard Klein und Rainer Östheimer vom Team Elfleinshäusla. Nach der Bauaktion durften sich alle mit Bratwurst im Brötchen und Getränken stärken.