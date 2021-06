Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße von Marktbreit nach Ochsenfurt sind am Freitagmorgen vier Menschen verletzt worden. Die Feuerwehren aus Marktbreit und Ochsenfurt waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Den Schaden an den drei in den Unfall verwickelten Fahrzeugen schätzt die Kitzinger Polizei auf mindestens 13 500 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein 64-jähriger Mann kurz nach dem Bahnübergang auf der Staatsstraße zur Fahrbahnmitte hin eingeordnet, um in ein Gartengrundstück abzubiegen. Eine nachfolgende 26-Jährige übersah den stehenden Wagen, prallte gegen dessen Heck und schob ihn dabei in den Gegenverkehr. Dort stieß das Fahrzeug des Mannes noch mit einem aus Richtung Ochsenfurt kommenden Auto zusammen, der Wagen der Frau wurde gegen das Hoftor eines unbewohnten Anwesens geschleudert.

Die Feuerwehr half, die verletzten Personen aus ihren Fahrzeugen zu bergen, und leitete den Verkehr um. Vier Menschen wurden in Krankenhäuser nach Kitzingen und Ochsenfurt gebracht. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.