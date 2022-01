Kitzingen vor 1 Stunde

Vhs-Vortrag zum neuen Gebäudeenergiegesetz

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Energiewende und Klimaschutz im Kitzinger Land" lädt die Volkshochschule Kitzingen in Kooperation mit dem Landratsamt Kitzingen am Dienstag, 11. Januar, zu einem Vortrag zum Thema "Das neue GEG und Fördermöglichkeiten" ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Alten Synagoge.