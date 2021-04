Volkach vor 1 Stunde

Verstärkung für ASB Seniorenheim

Gleich nach der Ankunft mussten die drei jungen Menschen aus den Philippinen ordnungsgemäß in Quarantäne. Sie sind seit Anfang April im ASB Seniorenheim in Volkach tätig. Durch eine Kooperation mit einer philippinischen Agentur wurden sie in ihrem Heimatland zu staatlich anerkannten Gesundheits- und Krankenpfleger ausgebildet und hatten die Möglichkeit während dieser Ausbildung Deutsch zu lernen.