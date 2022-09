Eigentlich wäre bereits im Jahr 2020 der 10. Familien- und Erlebnistag gewesen. Durch die allseits bekannte "Coronapause" mussten die Veranstalter bis 2022 warten, bis die Mainlände am ersten Sonntag im September wieder zur Spielwiese wurde. Auch diesmal durften eine Hüpfburg, das Kistenklettern, die Rollenrutsche und die Seilbahn nicht fehlen. Aber auch das Bodentrampolin, welches das Team des Familien- und Erlebnistages im eigentlichen Jubiläumsjahr aus der Erlösen der Jahre 2011 – 2019 gespendet hat und das Fußballbillard, das seitdem an der Mainlände steht, wurden gerne genutzt. Viel los war auch beim Kinderschminken und in der Bastelecke und so konnten die Kinder als Tiger, Spider-Man, Prinzessin und Co. geschminkt, die vielen Spielmöglichkeiten, die das Fest bot ausgiebig testen oder beim Kinderflohmarkt nach Schnäppchen suchen.

Seit nunmehr zehn Jahren arbeiten die Jugend- und Familienarbeit der Stadt Dettelbach, der Baumpirat, der Judoclub Dettelbach, der LBV Dettelbach, die SPD Dettelbach und die Nepalhilfe Peter Schöderlein nun zusammen, um den Kindern bei diesem Spielefest ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Sie danken all den ehrenamtlichen Helfer*innen, den Vereinsmitgliedern und den motivierten Mitbürgern für ihren nicht unerheblichen Einsatz beim umfangreichen Auf- und Abbau, bei der Betreuung der Spielstation und am Essensstand. Viele Freiwillige sind schon seit Jahren und mit dem immer gleichen Engagement dabei! Und das ist keine Selbstverständlichkeit, denn auch sie merken, dass es schwieriger wird, Helfer für unsere Fest zu finden. Dieses Jahr übernahm der Reitverein Dettelbach eigenverantwortlich den Grillstand auf dem Fest und entlastete damit das Helferteam, wofür sie sehr dankbar sind. Es sind die vielen, manchmal kleinen Dinge, wie die Spenden unserer Kuchenbäcker*innen, die vielen kostenlosen Leihgaben, aber auch die gute Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof, die den Familien- und Erlebnistag in dieser Form erst ermöglichen. Die Veranstalter sagen dafür vielen herzlichen Dank und freuen sich auf die nächsten zehn Jahre!

Von: Julia Eichner (Leitung, Familienstützpunkt Dettelbach)