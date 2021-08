Kitzingen vor 1 Stunde

Verschmuste Mila

Mila ist eine unglaublich liebenswerte und verschmuste Beaglehündin, mit einem bildschönen Köpfchen und Augen, denen niemand widerstehen kann, schreibt das Kitzinger Tierheim in einer Pressemitteilung. Mit männlichen Artgenossen ist sie sehr gut verträglich, bei Hündinnen entscheidet die Sympathie. Der Beagle-Charakter wird im Beagle-Steckbrief folgendermaßen beschrieben: "Der Beagle ist eine lebhafte, fröhliche Hunderasse mit ausgeprägtem Rudelverhalten". Das trifft auch auf Mila zu. Daher würde sie sich am Wohlsten im neuen Zuhause mit einem netten, vorhandenen Rüden fühlen. Mila ist anfangs etwas zurückhaltend, in einem liebevollen Zuhause, wo man ihrer gewissen Sturheit mit Humor begegnet, wird sie sehr bald ihren fröhlichen und anhänglichen Charakter auspacken. Sie interessieren sich für Mila? Infos gibt es beim Tierheim unter Tel.: (09321) 5063.